Министр спорта Беларуси о минском «Динамо» в КХЛ: «Проект не дает результата, которого мы ожидаем. Возникает вопрос – нужен ли там второй клуб?»

Сергей Ковальчук высказался о возможном увеличении количества белорусских команд в КХЛ.

«У нас сегодня в КХЛ играет минское «Динамо». Если проанализировать последние 10-15 лет, что мы выступаем, какие достижения в хоккее у нас есть? Вышли в первый раунд плей-офф, и все.

Сборная три последних олимпийских цикла не отбирается на Олимпиаду. Проект не дает нам результата, которого мы ожидаем в течение этих лет. Возникает вопрос – нужен ли там второй клуб?

Конкуренция станет больше, будет больше спортсменов? Или нужно внутренний чемпионат популяризировать и там хоккей развивать.

«Юность» может войти в КХЛ? Каждый регион представлен своей командой, внутренний чемпионат становится все сильнее с каждым годом. В европейских кубках наши клубы – минская «Юность», «Гомель» – выступали в финалах. Уровень, может быть, и ниже, но надо ли сегодня это, а вопрос заработной платы?» – сказал министр спорта и туризма Беларуси.