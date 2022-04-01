Мэттьюс о 50-й шайбе в сезоне: «Это много значит, мне повезло играть с прекрасными партнерами»

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Остон Мэттьюс высказался о своей 50-й шайбе в этом сезоне.

Форвард «Торонто» впервые в карьере достиг такой отметки, поразив пустые ворота в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (7:3). 24-летний американец забил 50 голов в сезоне за 62 матча – быстрее всех в НХЛ с 1996 года.

«Это много значит для меня. И особенный момент в том, что я сделал это дома. Атмосфера и энергетика была действительно особенной.

Как я уже говорил ранее, мне повезло играть с прекрасными партнерами в классных командах на протяжении этих шести лет.

Я стараюсь жить настоящим, делать свою работу. И, может быть, когда я закончу с хоккеем, я подумаю о своем наследии. А прямо сейчас, очевидно, у меня есть работа, и она еще не завершена», – сказал Мэттьюс.

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