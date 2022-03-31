Сергей Ласьков: «Маклюкова перевели в общую палату, есть повреждения»

рассказал о состоянии здоровья защитника .

«Лешу Маклюкова перевели в общую палату, есть повреждения. Сегодня сделали повторную КТ, завтра собираемся сделать МРТ и дать ему немножко отдохнуть.

Доступ всех сочувствующих постарались ограничить, чтобы его не беспокоили. Только супруга посещает его.

В характере Алексея говорить, что все нормально. Однако есть проблемы, и надо их решать. Более углубленное медицинское обследование даст свои результаты», – сказал первый вице-президент «Металлурга».

Защитник получил травму в седьмом матче серии плей-офф с «Авангардом» (4:0, 4-3).

В третьем периоде 28-летний игрок заблокировал бросок Арсения Грицюка. Шайба попала в голову хоккеисту . Маклюкову потребовалась помощь медперсонала, он покинул площадку на носилках.

Жуть в последнем матче «Магнитки» и «Авангарда»: игрок заблокировал бросок головой. Его быстро увезли на скорой – жизни ничего не угрожает