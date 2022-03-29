Алексей Потапов: «Салават» непохож ни на кого в КХЛ, самородная команда. У них несколько режимов ведения игры»

назвал «Салават Юлаев» самородной командой в .

Нападающий «Трактора» высказался о серии против уфимского клуба (4-2) во втором раунде Кубка Гагарина.

– Некоторые эксперты ожидали 4-0 или 4-1 в серии против «Трактора». Вы в команде знали, что, наоборот, все будет тяжело?

– Все ждали, что будет тяжелая серия, несмотря на отъезд иностранцев.

– очень организованная, сбалансированная и опытная команда. Плюс ко всему добавилась упрямая, быстрая и голодная молодежь.

Поэтому мы не думали, что закончим 4-0 или 4-1. Слава богу, что выиграли в шести матчах и у нас есть время, чтобы восстановиться и подготовиться к следующему раунду.

– Гендиректор «Трактора» Иван Савин сказал, что ваша команда обыграла бы «Салават», если бы там остались легионеры. Согласны?

– Хотелось бы в это верить. Но так как легионеров в «Салавате» не было – трудно сказать.

Надо отдать должное молодым ребятам в Уфе, они внесли новые веяния в игру команды. Вообще «Салават» непохож больше ни на кого в КХЛ. Это такая самородная команда.

В Уфе также тяжело, неприятно играть, там болельщики здорово поддерживают своих. В своей карьере я играл против «Салавата» в плей-офф три раза и только вот наконец прошел.

– Почему она самородная команда?

– «Салават» по ходу матча может менять рисунок игры. Может показывать советский хоккей, может перестроиться и начать играть, как североамериканцы.

В то же время, когда ведут в счете, могут встать вокруг ворот, как финны на Олимпиаде, и не пускать соперника. У «Салавата», можно сказать, несколько режимов ведения игры, – сказал Потапов.