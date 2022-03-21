Борис Майоров: «СКА считался фаворитом не только серии со «Спартаком», а всего Кубка Гагарина, но пока этого не видно»

поделился мыслями о ходе серии Кубка Гагарина между и .

– Почему «Спартак», который разгромил СКА в первом матче, не сумел закрепить успех во втором?

– Если рассуждать объективно, москвичи не сильнее петербуржцев.

Для того чтобы «Спартак» два раза обыграл СКА, да еще в Санкт-Петербурге, нужно, чтобы либо «красно-белые» прыгнули выше головы, либо армейцы резко сбавили обороты.

Тут дело и в разном уровне мастерства, и в том, что «Спартак» гораздо дольше не имел игровой практики, так как напрямую вышел во второй раунд из-за того, что «Йокерит» отказался от участия в Кубке Гагарина.

В первом матче СКА соперника явно недооценил. Хотя в игровом плане никакого преимущества над «Спартаком» не имел.

Можно даже не учитывать пятую и шестую шайбы, залетевшие в пустые ворота. Все равно 4:1 – уверенная победа «Спартака».

Все ожидали, что на второй матч СКА настроится совсем по-другому. И «Спартак» в нем действительно уступил. В первую очередь – в спортивной дерзости.

– Поясните, что это значит?

– Армейцы не давали дышать ни одному из игроков «Спартака». Исключением стали только последние десять минут матча, когда красно-белые, стараясь отыграться, пошли в атаку.

А в остальное время хозяева действовали очень жестко, на грани грубости. Причем даже и в тех эпизодах, когда никакой необходимости так действовать не было. Очевидно, это была тренерская установка.

– Согласны, что во втором матче СКА владел инициативой?

– Совершенно верно. Но при этом создавать по-настоящему опасные моменты у СКА не ахти как получалось.

Броски в основном шли издалека даже при реализации большинства. Остроты у хозяев не было. Хотя они и «Спартаку» шансов свои атаки реализовать не давали. В том числе и при игре гостей «5 на 3».

– Счет в серии равный -1-1. На чьей стороне преимущество?

– Для «Спартака» очень хорошо, что он возвращается в Москву, выиграв один матч. СКА считался явным фаворитом. И не только в этой серии, вообще в Кубке Гагарина. Но этого пока не видно, – сказал двукратный олимпийский чемпион.