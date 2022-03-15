Нестеров о молодежи и НХЛ: «Кравцов сколько раз уже вернулся, три? Ты либо уезжаешь, либо нет. А то просто смотришь – как клоун какой-то»

не понимает молодых игроков, которые быстро возвращаются из в .

«Сейчас молодые какие пошли? «Я еду в НХЛ». Уехал, его отправили в , он говорит: «Я возвращаюсь в Россию». Это что за такое? Ты либо едешь, либо не едешь. Возьмите Кравцова. Сколько раз он уже оттуда вернулся, три? Они себе цену набивают, какую? Ты либо уезжаешь, либо нет. А то просто смотришь – как клоун какой-то.

Сейчас пошла тенденция – я уезжаю, но у меня есть пункт о возвращении. Я когда уезжал в НХЛ в 20 лет, то просто его вычеркнул. Посоветовались с отцом, я взял ручку и вычеркнул. Он сказал, что это будет шаг назад, это меня будет тяготить.

Всегда будет шанс вернуться, плюс здесь платят больше денег, чем в АХЛ. А так пункта нет, контракт есть, и все – ты работаешь. Три года отработал, получилось – молодчик, не получилось – пожалуйста, возвращайся.

А они начали – в начале года уехал, в середине вернулся. Тут доиграл – опять уехал, его опять ждут. Я не понимаю клубы КХЛ, которые это делают. Уехал – все, давай, пока. Бери другого молодого, пусть он играет», – сказал защитник , поигравший ранее за «Тампу», «Монреаль» и «Калгари».