Петунин о Шипачеве: «Когда играешь с ним, получаешь полезный опыт. Он мне советовал, над какими вещами стоит поработать»

высказался об игре в звене с .

– По ходу сезона вы выходили на лед и в первой тройке, и в четвертой. Как удавалось переключаться между разными задачами?

– Главное – всегда приносить пользу команде, независимо от того, где ты играешь. Конечно, кажется, что главная польза, которую может принести нападающий, выражается в забитых голах, но помимо этого на льду есть много важных задач – где-то поработать, где-то в меньшинстве выйти.

– В первом звене вы играли с Вадимом Шипачевым. Этот опыт как-то повлиял на вас?

– Конечно! Вадик много вещей рассказывает. Когда играешь с ним, получаешь полезный опыт.

Что-то конкретное не буду раскрывать, но скажу так – мне он советовал, над какими вещами стоит поработать, – сказал нападающий московского .