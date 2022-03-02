Александр Петунин: «Цель одна – выиграть Кубок Гагарина. Никакой другой задачи в «Динамо» и быть не может»

заявил, что «Динамо» хочет выиграть Кубок Гагарина.

В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Северсталью».

– С каким настроением команда подходит к плей-офф?

– С решительным. У нас одна цель – хотим выиграть . Никакой другой задачи в «Динамо» и быть не может.

– В первом раунде «Динамо» встретится с . Чего можно ожидать от этого соперника?

– Мы сыграли с ними дважды в этом сезоне, раз выиграли, раз проиграли. Опять же, в плей-офф будет другая игра, но те игры показали, что «Северсталь» – серьезный соперник.

Все знают, что «Северсталь» стабильно играет по ходу чемпионата, это молодая и агрессивная команда. Поэтому настраиваемся серьезно, понимаем, что легко не будет.

– «Северсталь» играла против «Динамо» в первом раунде и в прошлом сезоне, и тогда вы выступали именно за череповецкую команду. Чем запомнилась та серия?

– Тем, что несмотря на итоговый счет в серии 4:1 в пользу «Динамо», все игры были очень упорные. Конечно, запомнился тот матч, когда мы вели в счете, пропустили за три секунды до конца основного времени и в итоге уступили.

– Обидно было?

– Очень обидно! В целом-то в той серии «Северсталь» «Динамо» не уступала. Это был хороший опыт. Но теперь я по другую сторону и готовлюсь к серии, не думая о том, что было раньше, – сказал нападающий московского .