Коледов о «Сибири»: «Хорошая команда – бегает, втыкается, играет без прокатов. Игра в неравных составах – главный фактор»

поделился ожиданиями перед серией Кубка Гагарина против .

– Играем с хорошей командой. Она бегает, втыкается, играет без прокатов. Будет хорошая и напряженная серия.

Надеюсь, все сложится в нашу сторону. Сегодня на тренировке много работали над игрой в неравных составах. Это будет главным фактором.

Приходили судьи и рассказывали некоторые моменты по изменениям в правилах. Нельзя трогать, толкать. Думаю, что будет много удалений.

– У вас есть дополнительная мотивация на серию против родного клуба?

– Со своими всегда играть интереснее.

У меня хорошие отношения с руководством и тренерским штабом. Я прошел там детскую школу. Обрадовался, когда узнал, что будем играть с «Сибирью».

– Может быть, обрадовались от того, что не будете играть с действующим обладателем Кубка Гагарина?

– Нет. Мы изначально не думали, что отменят поражение с «Трактором». Сейчас «Спартак» уже во втором раунде.

Все складывается вот так. Мы с «Сибирью» в сезоне не так хорошо играли, – заявил защитник .