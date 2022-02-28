Коледов о «Сибири»: «Хорошая команда – бегает, втыкается, играет без прокатов. Игра в неравных составах – главный фактор»

Павел Коледов поделился ожиданиями перед серией Кубка Гагарина против «Сибири».
– Играем с хорошей командой. Она бегает, втыкается, играет без прокатов. Будет хорошая и напряженная серия.
Надеюсь, все сложится в нашу сторону. Сегодня на тренировке много работали над игрой в неравных составах. Это будет главным фактором.
Приходили судьи и рассказывали некоторые моменты по изменениям в правилах. Нельзя трогать, толкать. Думаю, что будет много удалений.
– У вас есть дополнительная мотивация на серию против родного клуба?
– Со своими всегда играть интереснее.
У меня хорошие отношения с руководством и тренерским штабом. Я прошел там детскую школу. Обрадовался, когда узнал, что будем играть с «Сибирью».
– Может быть, обрадовались от того, что не будете играть с действующим обладателем Кубка Гагарина?
– Нет. Мы изначально не думали, что отменят поражение с «Трактором». Сейчас «Спартак» уже во втором раунде.
Все складывается вот так. Мы с «Сибирью» в сезоне не так хорошо играли, – заявил защитник «Салавата Юлаева».