Козырев покинул пост главного тренера фарм-клуба СКА по семейным обстоятельствам. Команда стала 2-й в регулярке ВХЛ, начав плей-офф со счета 2-0 в серии

У «СКА-Невы» сменился главный тренер по ходу плей-офф .

Андрей Козырев покидает клуб по семейным обстоятельствам.

Главным тренером команды назначен Александр Титов. Также в штаб команды вошел Илья Горбушин, ранее возглавлявший «СКА-1946» и занимавший пост старшего менеджера клуба по подготовке резерва.

заняла второе место в регулярном чемпионате ВХЛ, набрав 83 очка в 52 играх. Плей-офф питерская команда начала с двух побед в серии с «Нефтяником».

«Большое спасибо руководству СКА за доверие. Благодарю весь персонал и всех хоккеистов.

Огромное спасибо всем болельщикам за поддержку, отдельная благодарность «Рыжему сектору»! Вы были с командой с первого дня моей работы здесь, у нас сразу сложились теплые дружеские отношения.

Очень рад, что вы есть у «СКА-Невы», а «СКА-Нева» есть у вас. Продолжайте поддерживать команду, вы достойны увидеть Кубок Петрова в «Хоккейном городе»!

К сожалению, по семейным обстоятельствам я не смогу продолжить тренировать «СКА-Неву» в этом сезоне.

Желаю огромной удачи команде в плей-офф. Буду с большим вниманием следить за успехами всех команд системы СКА. Ещё раз всем спасибо!» – заявил Козырев.