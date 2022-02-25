Гендиректор «Трактора»: «У ребят есть беспокойство в связи с последними событиями. Ни в коем случае нельзя допустить расфокусировку»

сообщил, что игроки обеспокоены ситуацией в мире.

«Команда «Трактор», включая всех легионеров, готовится к матчам плей-офф в штатном режиме.

Я знаю, у ребят есть определенное беспокойство в связи с последними событиями.

Но мы понимаем, что ни в коем случае нельзя допустить расфокусировку перед важными играми.

Договорились работать с полной концентрацией и находиться в постоянном контакте», – сказал генеральный директор челябинского клуба.

В первом раунде Кубка Гагарина «Трактор» сыграет с «Нефтехимиком».