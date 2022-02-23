Курдин вошел в штат ФХР. Срок его дисквалификации за нападение на арбитров еще не истек (Алексей Шевченко)

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Тренер Геннадий Курдин вошел в штат ФХР. Об этом сообщил Алексей Шевченко.

«Удивительное в нашем хоккее. Скандальный тренер Геннадий Курдин вошел в штат ФХР. Он будет, насколько мне известно, советником Владимира Шалаева, который занимается внедрением программы «Красная Машина» в различные школы.

Ирония в том, что Курдин недавно был дисквалифицирован ФХР за нападение на арбитров в матче первенства Москвы. И наказание еще не истекло.

Кроме арбитров он бьет и детей. Иначе теперь смотрю на программу «Красная Машина», – написал журналист.

Воспитанниками Курдина являются нападающие Никита Кучеров и Никита Гусев, а также защитник Игорь Ожиганов.

Судья рассказал, что первый тренер Кучерова сломал клюшку о шлем игрока. Это был матч 15-летних хоккеистов

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