Курдин вошел в штат ФХР. Срок его дисквалификации за нападение на арбитров еще не истек (Алексей Шевченко)

Тренер Геннадий Курдин вошел в штат ФХР. Об этом сообщил Алексей Шевченко.

«Удивительное в нашем хоккее. Скандальный тренер Геннадий Курдин вошел в штат ФХР. Он будет, насколько мне известно, советником , который занимается внедрением программы «Красная Машина» в различные школы.

Ирония в том, что Курдин недавно был дисквалифицирован за нападение на арбитров в матче первенства Москвы. И наказание еще не истекло.

Кроме арбитров он бьет и детей. Иначе теперь смотрю на программу «Красная Машина», – написал журналист.

Воспитанниками Курдина являются нападающие Никита Кучеров и Никита Гусев, а также защитник Игорь Ожиганов.

Судья рассказал, что первый тренер Кучерова сломал клюшку о шлем игрока. Это был матч 15-летних хоккеистов