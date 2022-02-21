Геннадий Курдин: «Мы неправильно развиваем детский хоккей. Много школ и катков построили, лучших игроков надо доводить, а сейчас все размыто»

высказался о том, как изменить российский хоккей в лучшую сторону.

«Я считаю, что нужно начинать с детей. Я работаю в детском хоккее. Правда, мне там особо работать не дают.

Меня все ассоциируют с Гусевым и Кучеровым, но у меня был хороший выпуск «Витязя-2002».

На недоигранном молодежном чемпионате мира в сборной было пять человек из той команды и еще два игрока, которые также работали со мной. Из этого выпуска 25 человек сейчас играют в МХЛ.

Надеюсь, что через какое-то время они будут в первой сборной. , и , например, уже за нее сыграли. Кто-то из этой команды попадет в НХЛ и за сборную сыграет.

У нас проблема в детском хоккее, мы неправильно его развиваем. Много школ и катков построили, но игроков надо готовить.

Нужно выбирать лучших, как это делали раньше, на турнирах «Золотая шайба», на которых выбирали лучших ребят и доводили их. А сейчас это все размыто.

Поэтому мы и сравнялись с остальными сборными. В свое время, сорок лет назад, мы финнов за соперников не считали», – сказал первый тренер Никиты Гусева и Никиты Кучерова.