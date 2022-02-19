Вячеслав Фетисов: «Обидно, выходит спортсмен – и он какой-то «рок», а не олимпиец Российской Федерации»

высказался о влиянии социальных сетей на спортсменов.

Также Фетисов выразил сожаление, что команда на Олимпиаде-2022 не выступает под своим национальным флагом.

«Много молодых людей сегодня выступает за нашу страну. Знаете, как обидно, когда выходит спортсмен, и он какой-то «рок» или какой-то еще, а не олимпиец Российской Федерации.

Для меня это тоже психологически неприятный момент.

Я тоже понимаю, что без роду, без племени находиться тоже в такой обстановке… И подозрения, взгляды в той же олимпийской деревне, ну, и до фига чего.

То есть мы говорим, что нюансов в разделении первого, второго, третьего места очень много.

И здесь я бы просто советовал ребятам отключать всю эту историю и возвращаться к ней, после того как ты выступил», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Россия выступает в Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Спортсмены не могут выступать под флагом России до 16 декабря 2022 года из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).