Жамнов о меньшинстве: «У спецбригады пропадала концентрация. Где-то не выполнили то, что от них просили»

Главный тренер сборной России ответил на вопросы после поражения от команды Чехии (5:6 ОТ) в матче Олимпиады-2022.

– Вы перетасовали три звена из четырех. Какие вам понравились больше всего?

– Я сейчас не хочу акцентуировать на этот внимание. Мы позже проанализируем, какие нас устроили больше.

До первой игры плей-офф у нас есть достаточно времени. Посмотрим еще раз этот матч, проанализируем, и от этого будем отталкиваться.

– Не жалеете что поставили на третий матч?

– Нет, не жалеем. Следующий матч у нас только через три дня.

– Может, нужно было дать ему отдохнуть в матче с Данией?

– У нас есть тренер по вратарям, мы с ним общаемся. Он был уверен в этом решении. Мы команда, здесь нельзя винить кого-то одного. Ни вратаря, ни кого-либо еще.

– Как повлияло на характер игры то, что от нее не зависело ваше турнирное положение?

– Этот матч для нас был принципиален. Нам нужно было проявить себя в зоне атаки – контролировать шайбу, лезть на ворота.

До этого матча у нас было много бросков, но у нас никогда не было трафика перед воротами.

Сейчас, если посмотреть всю игру, ребята лезли и были голодны до шайбы. Те спорные шайбы, которые в итоге привели к заброшенным шайбам, мы выигрывали.

И надо отдать должное всем игрокам, что они не опустили руки когда счет стал 2:4.

На таких турнирах и против таких команд очень тяжело столько времени играть в меньшинстве. Это сбивает игровой темп – у нас есть определенные спецбригады, которые играют в меньшинстве. Получается, что одни сидят, а другие играют.

Еще раз скажу – ребята молодцы, что вернулись в игру. Могли выиграть этот матч.

– Все понравилось, кроме меньшинства.

– Это хорошо, что подобное произошло сейчас. У нас есть спецбригада, которой мы показываем видео, как играют другие команды.

В каких-то моментах у них пропадала концентрация. Где-то не выполнили то, что от них просили. Но в целом ребята бились и ложились под шайбу, – сказал Жамнов.

Россия закончила группу лихой перестрелкой с чехами. Проиграли, но забили пять