Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 12 февраля

В субботу, 12 февраля, в олимпийском Пекине будут разыграны 6 золотых медалей. Первые чемпионы дня определятся в сноуборд-кроссе среди смешанных команд.

В лыжных гонках у женщин пройдет эстафета, и в этой дисциплине Россия может рассчитывать на медаль. В биатлоне мужчины пробегут спринт на 10 км.

Также пройдут финалы у мужчин в конькобежном спорте на дистанции 500 м и в прыжках с большого трамплина. Еще один комплект медалей будет разыгран у женщин в скелетоне.

Сборная России по хоккею проведет заключительный матч группового этапа против Чехии, а женская команда встретится со Швейцарией в четвертьфинале. Борьба за медали начнется в танцах на льду — в первый день соревнования пройдет ритм-танец.

Результаты Олимпиады 2022, 12 февраля

Керлинг

Женщины, круговой турнир, сессия 4

04:05 — Швеция — Канада

04:05 — Южная Корея — Россия

04:05 — Япония — Дания

Мужчины, круговой турнир, сессия 4

09:05 — Италия — Китай

09:05 — Канада — Швеция

09:05 — Дания — Швейцария

09:05 — США — Норвегия

Женщины, круговой турнир, сессия 5

15:05 — Россия — Япония

15:05 — Великобритания — США

15:05 — Дания — Швейцария

15:05 — Швеция — Китай

Сноуборд

05:00 — Смешанные команды. Сноуборд-кросс, ¼ финала

05:30 — Смешанные команды. Сноуборд-кросс, полуфиналы

05:50 — Смешанные команды. Сноуборд-кросс, Малый финал

05:55 — Смешанные команды. Сноуборд-кросс, Большой финал

Лыжные гонки

10:30 — Женщины, эстафета 4х5 км

Хоккей

Мужчины, предварительный раунд, группа А

07:10 — Канада — США

11:40 — Германия — Китай

Мужчины, предварительный раунд, группа В

16:10 — Россия — Чехия

16:10 — Швейцария — Дания

Женщины, плей-офф, четвертьфиналы

07:10 — Россия — Швейцария

11:40 — Финляндия — Япония

Фигурное катание

14:00 — Танцы на льду. Ритм-танец

Скелетон

15:20 — Женщины, 3-заезд

16:55 — Женщины, 4-заезд

Конькобежный спорт

11:00 — Женщины, командная гонка преследования. ¼ финала

11:53 — Мужчины, 500 м. Финал

Биатлон

12:00 — Мужчины, спринт 10 км

Прыжки с трамплина

13:00 — Мужчины, большой трамплин. Пробный соревновательный раунд

14:00 — Мужчины, большой трамплин. Первый раунд

15:00 — Мужчины, большой трамплин. Финальный раунд

Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам