Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 12 февраля

В субботу, 12 февраля, в олимпийском Пекине будут разыграны 6 золотых медалей. Первые чемпионы дня определятся в сноуборд-кроссе среди смешанных команд.
В лыжных гонках у женщин пройдет эстафета, и в этой дисциплине Россия может рассчитывать на медаль. В биатлоне мужчины пробегут спринт на 10 км.
Также пройдут финалы у мужчин в конькобежном спорте на дистанции 500 м и в прыжках с большого трамплина. Еще один комплект медалей будет разыгран у женщин в скелетоне.
Сборная России по хоккею проведет заключительный матч группового этапа против Чехии, а женская команда встретится со Швейцарией в четвертьфинале. Борьба за медали начнется в танцах на льду — в первый день соревнования пройдет ритм-танец.
Результаты Олимпиады 2022, 12 февраля
Керлинг
Женщины, круговой турнир, сессия 4
- 04:05 — Швеция — Канада
- 04:05 — Южная Корея — Россия
- 04:05 — Япония — Дания
Мужчины, круговой турнир, сессия 4
- 09:05 — Италия — Китай
- 09:05 — Канада — Швеция
- 09:05 — Дания — Швейцария
- 09:05 — США — Норвегия
Женщины, круговой турнир, сессия 5
- 15:05 — Россия — Япония
- 15:05 — Великобритания — США
- 15:05 — Дания — Швейцария
- 15:05 — Швеция — Китай
Сноуборд
- 05:00 — Смешанные команды. Сноуборд-кросс, ¼ финала
- 05:30 — Смешанные команды. Сноуборд-кросс, полуфиналы
- 05:50 — Смешанные команды. Сноуборд-кросс, Малый финал
- 05:55 — Смешанные команды. Сноуборд-кросс, Большой финал
Лыжные гонки
- 10:30 — Женщины, эстафета 4х5 км
Хоккей
Мужчины, предварительный раунд, группа А
- 07:10 — Канада — США
- 11:40 — Германия — Китай
Мужчины, предварительный раунд, группа В
- 16:10 — Россия — Чехия
- 16:10 — Швейцария — Дания
Женщины, плей-офф, четвертьфиналы
- 07:10 — Россия — Швейцария
- 11:40 — Финляндия — Япония
Фигурное катание
- 14:00 — Танцы на льду. Ритм-танец
Скелетон
- 15:20 — Женщины, 3-заезд
- 16:55 — Женщины, 4-заезд
Конькобежный спорт
- 11:00 — Женщины, командная гонка преследования. ¼ финала
- 11:53 — Мужчины, 500 м. Финал
Биатлон
- 12:00 — Мужчины, спринт 10 км
Прыжки с трамплина
- 13:00 — Мужчины, большой трамплин. Пробный соревновательный раунд
- 14:00 — Мужчины, большой трамплин. Первый раунд
- 15:00 — Мужчины, большой трамплин. Финальный раунд