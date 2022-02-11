Результаты соревнований Олимпийских Игр 2022 в Пекине сегодня, 12 февраля

Теги Олимпиада-2022 Хоккей

В субботу, 12 февраля, в олимпийском Пекине будут разыграны 6 золотых медалей. Первые чемпионы дня определятся в сноуборд-кроссе среди смешанных команд.

В лыжных гонках у женщин пройдет эстафета, и в этой дисциплине Россия может рассчитывать на медаль. В биатлоне мужчины пробегут спринт на 10 км.

Также пройдут финалы у мужчин в конькобежном спорте на дистанции 500 м и в прыжках с большого трамплина. Еще один комплект медалей будет разыгран у женщин в скелетоне. 

Сборная России по хоккею проведет заключительный матч группового этапа против Чехии, а женская команда встретится со Швейцарией в четвертьфинале.  Борьба за медали начнется в танцах на льду — в первый день соревнования пройдет ритм-танец.

Результаты Олимпиады 2022, 12 февраля

Керлинг

Женщины, круговой турнир, сессия 4

  • 04:05 — Швеция — Канада
  • 04:05 — Южная Корея — Россия
  • 04:05 — Япония — Дания

Мужчины, круговой турнир, сессия 4

  • 09:05 — Италия — Китай
  • 09:05 — Канада — Швеция 
  • 09:05 — Дания — Швейцария
  • 09:05 — США — Норвегия

Женщины, круговой турнир, сессия 5

  • 15:05 — Россия — Япония
  • 15:05 — Великобритания — США
  • 15:05 — Дания — Швейцария
  • 15:05 — Швеция — Китай

Сноуборд

  • 05:00 — Смешанные команды. Сноуборд-кросс, ¼ финала
  • 05:30 — Смешанные команды. Сноуборд-кросс, полуфиналы
  • 05:50 — Смешанные команды. Сноуборд-кросс, Малый финал
  • 05:55 — Смешанные команды. Сноуборд-кросс, Большой финал

Лыжные гонки

  • 10:30 — Женщины, эстафета 4х5 км

Хоккей

Мужчины, предварительный раунд, группа А

  • 07:10 — Канада — США
  • 11:40 — Германия — Китай

Мужчины, предварительный раунд, группа В

  • 16:10 — Россия — Чехия
  • 16:10 — Швейцария — Дания

Женщины, плей-офф, четвертьфиналы

  • 07:10 — Россия — Швейцария
  • 11:40 — Финляндия — Япония

Фигурное катание

  • 14:00 — Танцы на льду. Ритм-танец

Скелетон

  • 15:20 — Женщины, 3-заезд
  • 16:55 — Женщины, 4-заезд

Конькобежный спорт

  • 11:00 — Женщины, командная гонка преследования. ¼ финала
  • 11:53 — Мужчины, 500 м. Финал

Биатлон

  • 12:00 — Мужчины, спринт 10 км

Прыжки с трамплина

  • 13:00 — Мужчины, большой трамплин. Пробный соревновательный раунд
  • 14:00 — Мужчины, большой трамплин. Первый раунд
  • 15:00 — Мужчины, большой трамплин. Финальный раунд

Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам

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