Морозов о Ротенберге: «Нет конфликта интересов, что он главный тренер СКА. Как гендиректор Роман может быть в совете директоров КХЛ»

Президент КХЛ высказался по поводу того, может ли Роман Ротенберг, возглавляющий , совмещать должности в клубе и в руководстве лиги.

« – член совета директоров КХЛ.

Нет конфликтов интересов в том, что он работает главным тренером СКА.

У нас в совет директоров входят многие руководители. Должность у Романа в Питере – и главный тренер, и гендиректор.

Как гендиректор он может находиться в совете директоров КХЛ, продолжать там работать и участвовать в обсуждениях», – сказал Морозов.

Собрали реакции на Ротенберга-тренера: сплошной позитив, против – единицы, в основном, далекие от хоккея или КХЛ