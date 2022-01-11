Морозов о Ротенберге: «Нет конфликта интересов, что он главный тренер СКА. Как гендиректор Роман может быть в совете директоров КХЛ»

Теги СКА Алексей Морозов КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался по поводу того, может ли Роман Ротенберг, возглавляющий СКА, совмещать должности в клубе и в руководстве лиги.

«Роман Ротенберг – член совета директоров КХЛ.

Нет конфликтов интересов в том, что он работает главным тренером СКА.

У нас в совет директоров входят многие руководители. Должность у Романа в Питере – и главный тренер, и гендиректор.

Как гендиректор он может находиться в совете директоров КХЛ, продолжать там работать и участвовать в обсуждениях», – сказал Морозов.

Собрали реакции на Ротенберга-тренера: сплошной позитив, против – единицы, в основном, далекие от хоккея или КХЛ

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