Морозов о Ротенберге: «Нет конфликта интересов, что он главный тренер СКА. Как гендиректор Роман может быть в совете директоров КХЛ»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался по поводу того, может ли Роман Ротенберг, возглавляющий СКА, совмещать должности в клубе и в руководстве лиги.
«Роман Ротенберг – член совета директоров КХЛ.
Нет конфликтов интересов в том, что он работает главным тренером СКА.
У нас в совет директоров входят многие руководители. Должность у Романа в Питере – и главный тренер, и гендиректор.
Как гендиректор он может находиться в совете директоров КХЛ, продолжать там работать и участвовать в обсуждениях», – сказал Морозов.
Собрали реакции на Ротенберга-тренера: сплошной позитив, против – единицы, в основном, далекие от хоккея или КХЛ