Фетисов о Гусеве и «Торонто»: «Никите нужен нормальный тренер: кто сможет понять, в чем его магия»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал подписание пробного контракта между форвардом Никитой Гусевым и «Торонто»

«Хотелось бы пожелать Гусеву, чтобы он закрепился в «Торонто». Никита – это тот самый игрок, которому нужен нормальный тренер: кто сможет понять, в чем его магия. Если в новом клубе будет как раз такой специалист («Лифс» возглавляет Шелдон Киф – прим. Sports.ru), то он сможет подписать полноценный контракт. Да и все у него будет хорошо.

Видимо, помимо возвращения в Россию у Никиты есть другие планы. Пускай попробует. Поймите, если он будет здорово играть там, то ничего не помешает ему выступить на Олимпиаде в составе сборной России. К тому же опыт его волшебных голов и передач наверняка пригодится национальной команде. Мы с вами знаем, что он очень необычный и неординарный игрок.

Нельзя утверждать, что это последний шанс для Никиты закрепиться в Северной Америке. С другой стороны, все зависит от того, насколько он хочет испытывать судьбу.

Конечно, Гусев изначально составил для себя планы, но, к сожалению, пока не все реализовались. Хочу пожелать Никите воплощения всего задуманного», – сказал Фетисов.

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