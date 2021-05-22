Третьяк о вратарях сборной: «Самонов – молодец, достойно сыграл. Тренеры решат, кого поставить на четвертьфинал»

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением об игре вратаря сборной России Александра Самонова на групповом этапе ЧМ-2021 в Риге.

В 6 матчах он одержал 5 побед при 2 играх на ноль, отразил 94,4% бросков при коэффициенте надежности 1,32.

«Не знаю, кто займет место в воротах в четвертьфинале – Бобровский или Самонов. У нас два хороших вратаря.

Александр – молодец. Все игры провел уверенно и выручал. Были небольшие опасения перед турниром по вратарской линии, но он очень достойно сыграл.

Тренеры решат, кого поставить, но не сомневаюсь, что все наши вратари будут биться за победу», – сказал Третьяк.