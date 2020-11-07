Задоров репостнул пост Панарина про Навального, Замула, Заварухин, Ковалев и Гурьянов лайкнули

Представили клубов и поддержали пост форварда «Рейнджерс» про оппозиционного политика Алексея Навального.

В инстаграме Панарин опубликовал фотографию политика Алексея Навального с семьей и поставил хэштэг #свободунавальному.

Защитник репостнул пост Панарина.

В свою очередь, запись Панарина лайкнули главный тренер и главный тренер .

Также лайк поставили защитник системы «Филадельфи» , форвард , защитник , защитник , нападающий СКА Кирилл Марченко, форвард Герман Шапорев, вратарь , игрок Максим Мизюрин, находящийся в аренде в «Ермаке».

Помимо этого, комментарий оставил нападающий .

Отметим, что ранее пост лайкнул нападающий «Далласа» Александр Радулов.

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Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил курс лечения после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился политик, должен был приземлиться во «Внуково», но аэропорт временно закрыли по техническим причинам, а самолет перенаправили в «Шереметьево».

При прохождении паспортного контроля Навального задержали. Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 18 января Навального арестовали на 30 дней.