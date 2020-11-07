Задоров репостнул пост Панарина про Навального, Замула, Заварухин, Ковалев и Гурьянов лайкнули

Представили клубов НХЛ и КХЛ поддержали пост форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина про оппозиционного политика Алексея Навального.
В инстаграме Панарин опубликовал фотографию политика Алексея Навального с семьей и поставил хэштэг #свободунавальному.
Защитник «Чикаго» Никита Задоров репостнул пост Панарина.
В свою очередь, запись Панарина лайкнули главный тренер «Сибири» Николай Заварухин и главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев.
Также лайк поставили защитник системы «Филадельфи» Егор Замула, форвард «Далласа» Денис Гурьянов, защитник «Спартака» Андрей Зубарев, защитник «Динамо» Иван Верещагин, нападающий СКА Кирилл Марченко, форвард «Витязя» Герман Шапорев, вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, игрок «Авангарда» Максим Мизюрин, находящийся в аренде в «Ермаке».
Помимо этого, комментарий оставил нападающий «Металлурга» Николай Голдобин.
Отметим, что ранее пост лайкнул нападающий «Далласа» Александр Радулов.
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Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил курс лечения после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».
Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился политик, должен был приземлиться во «Внуково», но аэропорт временно закрыли по техническим причинам, а самолет перенаправили в «Шереметьево».
При прохождении паспортного контроля Навального задержали. Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 18 января Навального арестовали на 30 дней.