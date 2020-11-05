«Ак Барс» обыграл «Динамо» (7:2) в Москве и одержал 8-ю победу подряд

Московское «Динамо» крупно уступило «Ак Барсу» (2:7) дома в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Казанский клуб, который тренирует Дмитрий Квартальнов, одержал восьмую победу подряд.
Для «Динамо» это поражение стало лишь вторым за последние девять матчей.
«Ак Барс» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 64 очка за 41 матч. У «Динамо» 48 очков в 38 играх, клуб четвертый в таблице Западной конференции.
- Дата проведения
- 24 декабря, 19.30, «ВТБ-Арена»
- 1:0 – 6 Круглов (Рашевский, Зайцев)
- 1:1 – 7 Воронков ()
- 2:1 – 8 Кагарлицкий (Яшкин, Сергеев)
- 2:2 – 11 Глухов (Дыняк, Любимов)
- 2:3 – 22 Фисенко (Кормье, Петров)
- 2:4 – 26 Доус (Да Коста, Кормье)
- 2:5 – 28 Да Коста (Доус, Викстранд)
- 2:6 – 33 Да Коста (Журавлев, Доус)
- 2:7 – 51 Дыняк (Зарипов, Глухов)