«Ак Барс» обыграл «Динамо» (7:2) в Москве и одержал 8-ю победу подряд

Московское крупно уступило (2:7) дома в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Казанский клуб, который тренирует , одержал восьмую победу подряд.

Для «Динамо» это поражение стало лишь вторым за последние девять матчей.

«Ак Барс» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 64 очка за 41 матч. У «Динамо» 48 очков в 38 играх, клуб четвертый в таблице Западной конференции.