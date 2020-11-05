«Ак Барс» обыграл «Динамо» (7:2) в Москве и одержал 8-ю победу подряд

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Московское «Динамо» крупно уступило «Ак Барсу» (2:7) дома в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Казанский клуб, который тренирует Дмитрий Квартальнов, одержал восьмую победу подряд.

Для «Динамо» это поражение стало лишь вторым за последние девять матчей. 

«Ак Барс» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 64 очка за 41 матч. У «Динамо» 48 очков в 38 играх, клуб четвертый в таблице Западной конференции.

Динамо Москва – Ак Барс 2:7 (2:2, 0:4, 0:1)
Дата проведения
24 декабря, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Круглов (Рашевский, Зайцев)
1:1 – 7 Воронков ()
2:1 – 8 Кагарлицкий (Яшкин, Сергеев)
2:2 – 11 Глухов (Дыняк, Любимов)
2:3 – 22 Фисенко (Кормье, Петров)
2:4 – 26 Доус (Да Коста, Кормье)
2:5 – 28 Да Коста (Доус, Викстранд)
2:6 – 33 Да Коста (Журавлев, Доус)
2:7 – 51 Дыняк (Зарипов, Глухов)
Вратари: Бочаров 9/11, Гарипов 14/19 – Билялов 40/42.

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