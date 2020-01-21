Панарин об отдыхе: «Мечтаю на месяц уйти в тайгу, какой-то зов предков во мне»

Форвард рассказал о предпочтениях в плане отдыха.

«Когда заканчивается сезон, конечно, первые пару недель я отдыхаю, веселюсь с ребятами, наверстываю упущенное, а потом начинаю тренироваться.

Тренироваться я люблю, особенно по утрам: тогда есть ощущение, что ты сделал дело и у тебя впереди еще весь день.

В России у спортсменов принято между сезонами отдыхать месяца два, а потом все тренировки сжимать в три недели и тренироваться по 2-3 раза в день. Мне такой график не подходит, я становлюсь подавленным. Ты же не живешь!

Проснулся, поел, поспал, потренировался, то есть отпуска вообще никакого нет. Я вхожу в ритм на месяц раньше, но начинаю с одной тренировки по утрам, так что после 11-12 часов я уже свободен.

Мечтаю когда-нибудь покататься на снегоходе, даже просто зимой в лесу в избушке дрова поколоть, но пока я все это делать не могу.

Еще мечтаю на месяц уйти в тайгу, какой-то зов предков во мне», – сказал Панарин.

Панарин обожает Алтай: раньше жил в палатке, а теперь рубит поленья и катается на лошадях