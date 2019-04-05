1 мая – день открытия трансферного рынка в КХЛ

Сегодня, 1 мая, в официально открывается трансферный рынок.

Клубы получают возможность заключать контракты с игроками, чьи соглашения с прежними командами истекли 30 апреля.

До этого срока они могли заключать новые контракты со своими игроками, а также договариваться с представителями других лиг.

Вчера стало известно, что совет директоров КХЛ высказался за сохранение потолка зарплат на уровне 900 миллионов рублей.

Сегодня лига представила официальные списки игроков всех статусов на текущий момент.

Список неограниченно свободных агентов

Список ограниченно свободных агентов

Список игроков, не вышедших на рынок свободных агентов

Мы собрали состав для топ-клуба на 900 млн. Это реально, если не переплачивать ролевикам