Панарин о тренировках дома: «Заказал пластиковый лист и ворота. Буду на улице бросать, пока соседям окно не расшибу»

Форвард «Рейнджерс» рассказал о домашних тренировках в период пандемии коронавируса.

«Я сделал себе не такой лед, на котором гоняю на коньках. Это просто пластиковый лист, и с него можно бросать шайбы. Пока сделал в пробном режиме. Хотел сначала в подвале его установить. Но понял, что не настолько люблю хоккей.

И буду бросать максимум летом, потому что в другое время и так хоккея много. Ну а летом можно и на улице побросать.

Поэтому заказал себе лист, ворота. Сейчас на днях должны прийти. Привез клюшки со стадиона, и буду бросать, пока кому-то из соседей не расшибу окно», – сказал Панарин.