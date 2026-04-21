28-летний Терри набрал 3 (2+1) очка в дебютном матче в плей-офф НХЛ и повторил рекорд «Анахайма». Кария установил его в 1997 году
28-летний Трой Терри набрал 2+1 в дебютном матче в плей-офф НХЛ.
Форвард «Анахайма» Трой Терри дебютировал в плей-офф НХЛ в первом матче серии первого раунда против «Эдмонтона» (3:4, 0-1).
28-летний американец сделал дубль и результативную передачу.
Он повторил рекорд «Дакс» по числу очков в дебютном матче в Кубке Стэнли, установленный Полом Карией в 1997 году (тоже 2+1).
Также Терри повторил клубные рекорды по голам (2) и очкам (3) за один период в игре плей-офф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
