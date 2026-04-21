  • «Каролина» повела 2-0 в серии с «Оттавой» – 3:2 2ОТ во 2-м матче. Мартинук забил победный гол на 94-й, в 1-м овертайме он не реализовал буллит, назначенный после отмены шайбы «Харрикейнс»
7

«Каролина» обыграла «Оттаву» (3:2 2ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-0). 

Автором победной шайбы стал форвард «Харрикейнс» Джордан Мартинук, отличившийся на 94-й минуте. Его признали первой звездой встречи. 

При этом в первом овертайме – на 78-й минуте – он не реализовал штрафной бросок, назначенный сразу после отмененного гола «Каролины».

В конце первого дополнительного периода команда много времени провела в зоне «Сенаторс», один из моментов завершился точным броском Марка Янковски. Однако длительный видеопросмотр показал, что капитан «Кейнс» Джордан Стаал находился в офсайде при входе в зону.

При этом гол Янковски был забит при отложенном штрафе, так как до этого судьи зафиксировали нарушение правил на Мартинуке. В итоге буллит был назначен сразу же после завершения просмотра. 

НХЛ объяснила это пунктом правил, согласно которому нарушения правил, зафиксированные между пропущенным моментом офсайда и просмотром, не отменяются. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
"НХЛ объяснила это тем, что нарушения правил, зафиксированные между моментом офсайда и просмотром, не отменяются." - странное какое-то правило. А игра была отличная и главные звезды здесь вратари.
Оттава потеряв Зуба играет фактически в две пары защитников, они так долго не вытянут.
«Каролина» всухую забрала первый матч плей-офф. Оборонялась по-чемпионски
19 апреля, 06:30
Андерсен сделал 6-й шатаут в плей-офф НХЛ, отразив 22 броска «Оттавы». Среди действующих вратарей больше игр на ноль только у Василевского (7)
19 апреля, 04:25
«Каролина» всухую обыграла «Оттаву» (2:0) в первом матче Кубка Стэнли-2026. «Харрикейнс» ведут в серии – 1-0
18 апреля, 21:59
