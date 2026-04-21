«Каролина» повела 2-0 в серии с «Оттавой» – 3:2 2ОТ во 2-м матче. Мартинук забил победный гол на 94-й, в 1-м овертайме он не реализовал буллит, назначенный после отмены шайбы «Харрикейнс»

«Каролина » обыграла «Оттаву» (3:2 2ОТ) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-0).

Автором победной шайбы стал форвард «Харрикейнс» Джордан Мартинук , отличившийся на 94-й минуте. Его признали первой звездой встречи.

При этом в первом овертайме – на 78-й минуте – он не реализовал штрафной бросок, назначенный сразу после отмененного гола «Каролины».

В конце первого дополнительного периода команда много времени провела в зоне «Сенаторс», один из моментов завершился точным броском Марка Янковски. Однако длительный видеопросмотр показал, что капитан «Кейнс» Джордан Стаал находился в офсайде при входе в зону.

При этом гол Янковски был забит при отложенном штрафе, так как до этого судьи зафиксировали нарушение правил на Мартинуке. В итоге буллит был назначен сразу же после завершения просмотра.

НХЛ объяснила это пунктом правил, согласно которому нарушения правил, зафиксированные между пропущенным моментом офсайда и просмотром, не отменяются.