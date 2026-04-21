Драйзайтль вернулся в состав «Эдмонтона» на старте плей-офф, пропустив более месяца из-за травмы. Он сделал 2 ассиста в 1-м матче серии с «Анахаймом»

Леон Драйзайтль вернулся в состав «Эдмонтона» на старте плей-офф.

Форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль вернулся в состав команды и принял участие в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Анахайма » (4:3, 1-0).

30-летний немецкий нападающий набрал 2 (0+2) очка, ассистировав при обеих шайбах Каспери Капанена – в первом периоде и на 59-й минуте встречи (этот гол стал победным).

Напомним, что Драйзайтль пропустил последние 14 игр регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы колена, полученной в матче с «Нэшвиллом» (16 марта).

В 65 играх в регулярке Леон набрал 97 (35+62) очков при полезности «плюс 12».