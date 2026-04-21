  • Токкет о 2-0 в серии против «Питтсбурга»: «Они не сдадутся. «Филадельфия» не поедет домой с высокомерным видом. Мы довольны, но нужно кое-что скорректировать»
6

Токкет о 2-0 в серии против «Питтсбурга»: «Они не сдадутся. «Филадельфия» не поедет домой с высокомерным видом. Мы довольны, но нужно кое-что скорректировать»

Рик Токкет о 2-0 в серии с «Питтсбургом»: «Филадельфия» не будет высокомерной.

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался о лидерстве в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (2-0, 3:0 во втором матче). 

«Выиграть две игры в Питтсбурге – это непросто. Соперники не сдадутся, и мы должны вести себя именно с таким расчетом. 

Мы не собираемся ехать домой с высокомерным видом. Мы довольны, но нам нужно кое-что скорректировать в игре», – сказал Токкет. 

«Питтсбург» уже летит 0-2! Кросби и Малкин проигрывают 19-летнему новичку

Пингвины явно не подъехали к этому плей-офф
Ну токет вытащил филу со дна, к концу регулярки мощно выглядели, и продолжают это делать
Пингвины просто пассажиры в этом плей офф
Ох..ть то есть удивительно .. думал ошибка перевода "мы довольны" но и в оригинале почти счастливы- "We’re happy, but we’re going to have to adjust a few things"
Посмотрим, что подкорректируют
Ох..ть то есть удивительно .. думал ошибка перевода "мы довольны" но и в оригинале почти счастливы- "We’re happy, but we’re going to have to adjust a few things" Посмотрим, что подкорректируют
не прискребайся! Абсолютно точный перевод! И с какого хрена им быть счастливыми если дома хуже играют! Будем посмотреть! Надежды очень большие есть!
Ну хоть понимает и то радует! Осталось совсем не много донести до игроков а им сделать два раза дома что сделали в Питтсбурге!
