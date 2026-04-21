Токкет о 2-0 в серии против «Питтсбурга»: «Они не сдадутся. «Филадельфия» не поедет домой с высокомерным видом. Мы довольны, но нужно кое-что скорректировать»

Рик Токкет о 2-0 в серии с «Питтсбургом»: «Филадельфия» не будет высокомерной.

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказался о лидерстве в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом » (2-0, 3:0 во втором матче).

«Выиграть две игры в Питтсбурге – это непросто. Соперники не сдадутся, и мы должны вести себя именно с таким расчетом.

Мы не собираемся ехать домой с высокомерным видом. Мы довольны, но нам нужно кое-что скорректировать в игре», – сказал Токкет.

