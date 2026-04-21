«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» (4:3) в 1-м матче серии. Капанен забил победный гол на 59-й минуте с паса Подколзина, оформив дубль

«Эдмонтон » обыграл «Анахайм » (4:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0).

После первого периода «Ойлерс» вели со счетом 2:0, во втором – пропустили 3 безответные шайбы, в третьем – сравняли счет на 52-й минуте (Джейсон Дикинсон) и забросили победную шайбу на 59-й (Каспери Капанен с передачи Василия Подколзина ).

Дикинсон и Капанен, оформившие дубли, стали первой и второй звездами встречи. Третьей звездой был признан форвард «Анахайма» Трой Терри , набравший 3 (2+1) очка.