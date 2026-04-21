«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» (4:3) в 1-м матче серии. Капанен забил победный гол на 59-й минуте с паса Подколзина, оформив дубль
После первого периода «Ойлерс» вели со счетом 2:0, во втором – пропустили 3 безответные шайбы, в третьем – сравняли счет на 52-й минуте (Джейсон Дикинсон) и забросили победную шайбу на 59-й (Каспери Капанен с передачи Василия Подколзина).
Дикинсон и Капанен, оформившие дубли, стали первой и второй звездами встречи. Третьей звездой был признан форвард «Анахайма» Трой Терри, набравший 3 (2+1) очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
А "копеечный" Капанен еще и в прошлом ПО был полезен, качественное подписание ЭО.
а то здесь многие персонажи и «эксперты» Sports писали, что Эдмонтон слабая команда и МакДи тащит его в одиночку, да и ему играть вообще не с кем, а всякие там Подколзины и Капанены чуть ли не «деревяхи»
Почему же тогда Подколзины и Капанены в регулярке так не играли весь сезон не подскажешь, "эксперт"?
Красавцы что вернули себе игру!
Начало положено!