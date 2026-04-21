«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» (4:3) в 1-м матче серии. Капанен забил победный гол на 59-й минуте с паса Подколзина, оформив дубль

«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» (4:3) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-0). 

После первого периода «Ойлерс» вели со счетом 2:0, во втором – пропустили 3 безответные шайбы, в третьем – сравняли счет на 52-й минуте (Джейсон Дикинсон) и забросили победную шайбу на 59-й (Каспери Капанен с передачи Василия Подколзина). 

Дикинсон и Капанен, оформившие дубли, стали первой и второй звездами встречи. Третьей звездой был признан форвард «Анахайма» Трой Терри, набравший 3 (2+1) очка. 

Хороший матч у Подколзина, ну и пас из-за ворот на победный гол качественный.
Вот Дикинсон и ответил на все вопросы о своем обмене.
А "копеечный" Капанен еще и в прошлом ПО был полезен, качественное подписание ЭО.
Ответ mithridat
Капанен чудом нашакалил. Обычно бревно
Никто не упомянул Ингрэма, а ведь он когда надо все поймал, Сеннеке мог забить уж точно. Неужели в этом плэй-офф у нас есть вратарь?
Ответ ghamdial
Ингрэм всегда был классным вратарём. А то, что последний год форму подрастярял - не более, чем временные семейные проблемы. Он ещё прибавит.
Классно перевернули игру в 3 периоде))
У Бушара не получается защищаться без "косяков". Опять потеря в своей зоне - и гол.
Отлично,всех с победой 🤘
Эдмонтон с победой, Капанен и Подколзин зарешали сегодня, ну и Драйза с возвращением в строй,
а то здесь многие персонажи и «эксперты» Sports писали, что Эдмонтон слабая команда и МакДи тащит его в одиночку, да и ему играть вообще не с кем, а всякие там Подколзины и Капанены чуть ли не «деревяхи»
Ответ DENIS DENWER
Подколзин может не только флрчеком давить, но он не в каждом матче так будет феерить ещё и в атаке, сегодня плюс воодушевлением для нефти стало возвращение Драйза в строй, но Макдэвида закрыли удачно, утки сделают правильные выводы и прибавят, у них глубина состава качественнее, нефть опять будет за счёт двух звеньев вывозить, каждый год прокатывала такая умная стратегия, посмотрим как дальше будет развиваться эта серия.
Ответ DENIS DENWER
А вот и выводы по всего одной игре подъехали)

Почему же тогда Подколзины и Капанены в регулярке так не играли весь сезон не подскажешь, "эксперт"?
Уснул на 3м периоде
Красавцы что вернули себе игру!
Начало положено!
