Подколзин сделал 2 ассиста в 1-м матче серии против «Анахайма». У него 2 броска, 7 хитов, 1 блок и «+1» за 18:04
Василий Подколзин сделал 2 ассиста в 1-м матче серии с «Анахаймом».
Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин дважды ассистировал Каспери Капанену в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (4:3, 1-0).
Второй гол финна на 59-й минуте принес «Ойлерс» победу.
Василий (18:04 – пятое время среди форвардов команды, 0:35 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». В его активе также 2 броска в створ, 1 блок, 7 силовых приемов и 1 выигранное вбрасывание.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5627 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
7 комментариев
Когда тебе к главной лиге подводит Роман Борисович то другого результата ожидать не стоит. Не зря же Ротенберг сравнивал его с МакДэвидом
Рад за Васю , боец с характером . Через труд и упорство, важный игрок
Василий мегакрасавчик, грыз лёд.
Пасы мастерские, точно судьбу этого матча решили
Пасы мастерские, точно судьбу этого матча решили
Молодец Вася, зряче пасовал на Капанена когда тот победный гол забил. Так держать.
Вася показал кто настоящий Макдевид в Эдмонтоне😁
