Подколзин сделал 2 ассиста в 1-м матче серии против «Анахайма». У него 2 броска, 7 хитов, 1 блок и «+1» за 18:04

Василий Подколзин сделал 2 ассиста в 1-м матче серии с «Анахаймом».

Форвард «Эдмонтона » Василий Подколзин дважды ассистировал Каспери Капанену в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом » (4:3, 1-0).

Второй гол финна на 59-й минуте принес «Ойлерс» победу.

Василий (18:04 – пятое время среди форвардов команды, 0:35 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+1». В его активе также 2 броска в створ, 1 блок, 7 силовых приемов и 1 выигранное вбрасывание.