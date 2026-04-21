Тарасенко делит с Ковалевым 10-е место по играм в плей-офф НХЛ среди россиян (123)

Владимир Тарасенко делит 10-е место по играм в плей-офф среди россиян.

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко принял участие во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (2:4, 1-1). 

34-летний россиянин (15:01, «минус 1») остался без набранных очков при 3 бросках в створ. 

Этот матч стал для двукратного обладателя Кубка Стэнли 123-м в плей-офф НХЛ за карьеру (73 очка, 49+24, полезность «минус 20»). 

Тарасенко догнал Алексея Ковалева (123 матча) и делит с ним 10-е место по числу кубковых игр среди россиян. 

Выше идут Сергей Федоров (183 игры), Евгений Малкин («Питтсбург», 179), Сергей Зубов (164), Александр Овечкин («Вашингтон», 161), Павел Дацюк (157), Никита Кучеров («Тампа», 153), Игорь Ларионов (150), Сергей Гончар (141) и Александр Могильный (124). 

Отметим, что на 12-м месте находится вратарь «Тампы» Андрей Василевский (121). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Кучеров должен обогнать всех, по идее
Ответ Wonder CP
Кучеров должен обогнать всех, по идее
Если будет вылетать в 1-м раунде, то навряд ли.
... покА Вову не видно
