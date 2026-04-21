  • Макдэвид остался без очков в 1-м матче серии с «Анахаймом». У лучшего бомбардира регулярки НХЛ 3 броска и 57% на точке за 24:50
Макдэвид остался без очков в 1-м матче серии с «Анахаймом». У лучшего бомбардира регулярки НХЛ 3 броска и 57% на точке за 24:50

Коннор Макдэвид остался без очков в 1-м матче серии с «Анахаймом».

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид остался без набранных очков в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (4:3). 

29-летний канадец, ставший лучшим бомбардиром минувшего регулярного чемпионата НХЛ, провел на льду 24 минуты 50 секунд – больше всех среди форвардов «Ойлерс». 

В его активе 3 броска в створ (еще 2 промаха), 1 силовой прием, 1 блок и 57% эффективности на точке вбрасывания (8 из 14). Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
"Анахайму" не повезло дважды: матч проиграли да ещё и Макдэвид ни одного (!) очка не набрал. Два раза подряд Коннор так не играет.
Комментарий скрыт
Ответ NieR
Комментарий скрыт
Его в конце пятого сломали. Это был единственный способ для "Флориды" выиграть серию. Наброс неудачный.
Где статья "Почему Макдэвид уже не тот?"))
Ее уже пишет Никита
Паузу взял
Пусть пока 2 и 3 звено отдуваютя)
Главное Драйз вернулся
Комментарий скрыт
Ну да 24 минуты за матч для него это пауза. Обычно по 30 играет)))))
Ну там третье звено РНХ Дикинсон Рословик и второе Подколзин Драйз Капанен зарешали.. А если еще и звено Мака включится, то Анахайму будет очень тяжело.
РНХ весь матч играл с Макдэвидом и Хайманом. Что он, что Хайман мертвые были
Копит Ульту))
...но в этом году против Эдмонтона играет то, что за предыдущие пару сезонов они мало отдыхали, усталость-то копится, и физическая, и моральная, и даже неутолённая жажда победы целиком это не компенсирует, люди не железные. Как по мне, взять кубок в этом сезоне им будет ещё труднее, чем в предыдущих. Ну только если все остальные переломают друг друга до встречи с Коннором и компанией...
