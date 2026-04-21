Макдэвид остался без очков в 1-м матче серии с «Анахаймом». У лучшего бомбардира регулярки НХЛ 3 броска и 57% на точке за 24:50
Коннор Макдэвид остался без очков в 1-м матче серии с «Анахаймом».
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид остался без набранных очков в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахаймом» (4:3).
29-летний канадец, ставший лучшим бомбардиром минувшего регулярного чемпионата НХЛ, провел на льду 24 минуты 50 секунд – больше всех среди форвардов «Ойлерс».
В его активе 3 броска в створ (еще 2 промаха), 1 силовой прием, 1 блок и 57% эффективности на точке вбрасывания (8 из 14). Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Пусть пока 2 и 3 звено отдуваютя)
Главное Драйз вернулся