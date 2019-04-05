Панарин о критике из-за помощи больнице Нью-Йорка: «Людям не угодишь. Помогаешь Коркино, скажут: «Почему не Челябинску?»

Нападающий «Рейнджерс» прокомментировал свое пожертвование больнице в Нью-Йорке.

Хоккеист приобрел 1500 медицинских масок для борьбы с коронавирусом.

– Получилось купить их через агента по нормальной цене. Вот и передали их в больницы. Там сразу несколько ребят оказали такую помощь. Тут я не одинок.

– Кто-то в России начал писать в комментариях: мол, лучше бы Артемий отправил маски в родной город Коркино. Раздражает ли такая реакция?

– Вообще мне не важно мнение таких людей. Конечно, меня такие комментарии продолжают бесить. Но я не хочу на них тратить свое внимание.

Таким людям ведь никогда не угодишь. Когда помогаешь Коркино, они скажут: «А почему не Челябинску, где ты начинал играть в хоккей? А почему не Подольску или Чехову? Ты ведь в «Витязе» выступал…»

Они не понимают, что какие-то деньги нужно и себе оставить. А им нужно, чтобы я вообще все отдал. Не дождутся! – заявил Панарин.

Панарин с Алисой Знарок отдыхали в Мексике: ели фастфуд в самолете, встречали рассветы, стояли в планке, простыли