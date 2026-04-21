Свечников без очков в серии с «Оттавой»: 7 бросков, 5 хитов, 2 блока, 3 потери, 4 минуты штрафа и «минус 2» за 25:49 во 2-й игре

Андрей Свечников остался без очков во 2-м матче серии с «Оттавой».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников остался без набранных очков во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (3:2 2ОТ, 2-0).

В 2 играх в текущем плей-офф 26-летний россиянин пока не отметился результативными действиями.

Сегодня Андрей (25:49 – все в равных составах) завершил встречу с полезностью «минус 2» и получил 2 малых штрафа в первом периоде.

В его активе 7 бросков в створ (еще 1 – мимо), 5 силовых приемов и 2 блока. Также нападающий допустил 3 потери.

