  • Свечников без очков в серии с «Оттавой»: 7 бросков, 5 хитов, 2 блока, 3 потери, 4 минуты штрафа и «минус 2» за 25:49 во 2-й игре
Андрей Свечников остался без очков во 2-м матче серии с «Оттавой».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников остался без набранных очков во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (3:2 2ОТ, 2-0). 

В 2 играх в текущем плей-офф 26-летний россиянин пока не отметился результативными действиями. 

Сегодня Андрей (25:49 – все в равных составах) завершил встречу с полезностью «минус 2» и получил 2 малых штрафа в первом периоде. 

В его активе 7 бросков в створ (еще 1 – мимо), 5 силовых приемов и 2 блока. Также нападающий допустил 3 потери. 

Свечников без очков в 1-м матче серии с «Оттавой»: 6 бросков в створ, 4 промаха и 8 хитов за 15:36

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
