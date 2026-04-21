«Даллас» сравнял счет в серии с «Миннесотой» (1-1), выиграв 2-й матч (4:2). Джонстон сделал дубль, Дюшен набрал 1+1, Робертсон забил победный гол

«Даллас » обыграл «Миннесоту» (4:2) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1).

Автором победной шайбы стал форвард техасцев Джейсон Робертсон на 48-й минуте (3:1), а его одноклубник Уайтт Джонстон отметился дублем.

У «Уайлд» обе шайбы забросил защитник Брок Фэйбер , признанный третьей звездой встречи.

Также в тройку звезд вошли два игрока «Старс» – вратарь Джейк Эттинджер (1-я, 28 сэйвов после 30 бросков) и форвард Мэтт Дюшен (2-я, 1+1).