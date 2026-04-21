Капризов во 2-м матче против «Далласа»: ассист, 2 броска и «+2» за 24:43. У него 4 очка и «+5» в серии

Кирилл Капризов сделал результативную передачу во 2-м матче серии с «Далласом».

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал результативную передачу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом » (2:4, 1-1).

В двух играх в текущем плей-офф на счету 28-летнего россиянина 4 (1+3) очка при полезности «+5».

Сегодня Кирилл (24:43, 6:12 – в большинстве, 0:17 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+2».

У него 2 броска в створ, 1 блок, 2 потери, 1 перехват и 1 выигранное вбрасывание.