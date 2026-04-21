  • Капризов во 2-м матче против «Далласа»: ассист, 2 броска и «+2» за 24:43. У него 4 очка и «+5» в серии
Капризов во 2-м матче против «Далласа»: ассист, 2 броска и «+2» за 24:43. У него 4 очка и «+5» в серии

Кирилл Капризов сделал результативную передачу во 2-м матче серии с «Далласом».

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал результативную передачу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (2:4, 1-1). 

В двух играх в текущем плей-офф на счету 28-летнего россиянина 4 (1+3) очка при полезности «+5». 

Сегодня Кирилл (24:43, 6:12 – в большинстве, 0:17 – в меньшинстве) завершил встречу с полезностью «+2».

У него 2 броска в створ, 1 блок, 2 потери, 1 перехват и 1 выигранное вбрасывание. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Очень плотно сегодня работали против Кирилла. Даллас собрался, это видно. Очень мощный соперник!
первый период просто сумашедший получился...такие скоростя минесота навязала...и третий период тож динамичный вышел
Молодец, Кирилл! Втащит дикарей во второй раунд)))
Я за Миннесоту, конечно, но есть стойкое ощущение, что Даллас их просто перебьёт и передавит. Двоих уже вынесли.
Тренин, а ещё кто?
Вроде Зука в голову получил и второй матч пропустил.
кирилла сегодня впервые увидел на взбрасывание и он его выиграл )
Просто он знал что ты смотришь, не мог опозориться)
Кирилл Капризов - 500 очков в НХЛ, РС+ПО (246+254)
475+25.

254 в плей-офф были бы третьим результатом в истории)
если 1-1 и в миньке разменяются то это проход Далласа однозначно
