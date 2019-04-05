Панарин о паузе в НХЛ: «Прилечу в Питер, если так будет продолжаться. Там есть караоке открытое?»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, почему не вернулся в Россию, когда началась пандемия коронавируса.

Ранее НХЛ приостановила проведение регулярного чемпионата.

«Я не полетел в Россию, потому что была неопределенность. Если так будет продолжаться, думаю, прилечу в Питер. Там есть караоке какое-нибудь открытое в Питере?

Но если и отменят [сезон], то я вернусь в Россию и буду в квартире сидеть на карантине, все же закрыто.

В квартире, наверное, посложнее, чем в доме»,– сказал Панарин в прямом эфире инстаграма Александра Кержакова.

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