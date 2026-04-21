Юров без очков в серии с «Далласом»: 1 бросок, 3 хита, «минус 1» и 67% на точке за 10:42 во 2-й игре
Данила Юров остался без очков во 2-м матче с «Далласом», но был лучше на точке.
Форвард «Миннесоты» Данила Юров остался без набранных очков во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Далласа» (2:4, 1-1).
22-летний россиянин отыграл 10 минут 42 секунды (1:15 – в большинстве), завершив встречу с полезностью «минус 1».
У него 1 бросок в створ, 3 силовых приема, и 4 выигранные попытки на точке вбрасывания из 6 (67%).
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5627 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Русский Патрис Бержерон
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем