Юров без очков в серии с «Далласом»: 1 бросок, 3 хита, «минус 1» и 67% на точке за 10:42 во 2-й игре

Данила Юров остался без очков во 2-м матче с «Далласом», но был лучше на точке.

Форвард «Миннесоты» Данила Юров остался без набранных очков во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Далласа » (2:4, 1-1). 22-летний россиянин отыграл 10 минут 42 секунды (1:15 – в большинстве), завершив встречу с полезностью «минус 1». У него 1 бросок в створ, 3 силовых приема, и 4 выигранные попытки на точке вбрасывания из 6 (67%).