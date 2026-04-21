Тренин получил травму во 2-м матче серии с «Далласом» после хита Блэкуэлла. Яков успел применить 3 силовых за 3:02

Яков Тренин получил травму во 2-м матче серии с «Далласом».

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин получил травму верхней части тела во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом » (2:4, 1-1).

В первом периоде 29-летний россиянин упал на лед после чистого хита форварда «Старс» Колина Блэкуэлла плечом в плечо. После этого игрок «Уайлд» ушел в раздевалку и не вернулся.

За 4 смены в этом матче (3:02 по времени) Тренин успел применить 3 силовых приема, а также допустил 1 потерю.

Тренин применил 13 силовых приемов в 1-м матче серии против «Далласа». Он повторил рекорд Овечкина среди россиян по хитам за игру в плей-офф НХЛ

Самый хитующий игрок НХЛ-25/26 – из России. Нет, это не Овечкин