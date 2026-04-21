  • Тренин получил травму во 2-м матче серии с «Далласом» после хита Блэкуэлла. Яков успел применить 3 силовых за 3:02
Яков Тренин получил травму во 2-м матче серии с «Далласом».

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин получил травму верхней части тела во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (2:4, 1-1). 

В первом периоде 29-летний россиянин упал на лед после чистого хита форварда «Старс» Колина Блэкуэлла плечом в плечо. После этого игрок «Уайлд» ушел в раздевалку и не вернулся. 

За 4 смены в этом матче (3:02 по времени) Тренин успел применить 3 силовых приема, а также допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
Он что думал, будет хитовать всех и никто ответить не захочет? Это плей-офф
При чем тат думал или не думал? Там чисто в голову прилетело шлемом….
Там изначально был пас " в госпиталь " . И Тренину ещё повезло , что его расколол 175 - сантиметровый Блэкуэл, а не Любушкин , к примеру . Хотя и Блэкуэл не подарок , современная версия по злости на льду Теоррена Флери
Богосян "нормально" ему передачу под убийство дал.
Отличный хит, прям девяностые напомнило)
думаю, без Тренина теперь всё, серия за Далласом
Чистейший силовой🔥
Хит уровня классики амфута, даже стекла задрожали
Перед этим силовым, была серия жестких обоюдных силовых за воротами. Похоже Тренину просто решили отомстить и поймали его. Чистый приём, просто он его не увидел. У дикарей уже минус два игрока.
