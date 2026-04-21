Владарж – 2-й вратарь в истории «Филадельфии» с шатаутом против «Питтсбурга» в плей-офф. Чех отразил 27 бросков во 2-м матче серии

Владарж – 2-й вратарь «Филадельфии» с шатаутом против «Питтсбурга» в плей-офф.

Вратарь «Филадельфии» Даниэль Владарж сыграл на ноль во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга » (3:0, 2-0).

28-летний чех отразил 27 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Он впервые провел сухой матч в плей-офф НХЛ .

Владарж – второй вратарь в истории «Флайерс» с шатаутом против «Пингвинс» в матче плей-офф. Первым был Мартен Бирон в 2009 году (28 сэйвов в 5-й игре первого раунда – 3:0, итог серии – 2-4).