Владарж – 2-й вратарь в истории «Филадельфии» с шатаутом против «Питтсбурга» в плей-офф. Чех отразил 27 бросков во 2-м матче серии
Владарж – 2-й вратарь «Филадельфии» с шатаутом против «Питтсбурга» в плей-офф.
Вратарь «Филадельфии» Даниэль Владарж сыграл на ноль во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (3:0, 2-0).
28-летний чех отразил 27 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Он впервые провел сухой матч в плей-офф НХЛ.
Владарж – второй вратарь в истории «Флайерс» с шатаутом против «Пингвинс» в матче плей-офф. Первым был Мартен Бирон в 2009 году (28 сэйвов в 5-й игре первого раунда – 3:0, итог серии – 2-4).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Спортс ну будте вы объективнее! С какого ляда Владарж? У него на джерси что написано? Он под пытками на это согласился?
