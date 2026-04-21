  • Зукарелло пропустил 2-й матч серии с «Далласом» из-за травмы. Майерс попал форварду «Миннесоты» локтем в голову в 1-й игре
Матс Зукарелло пропустил 2-й матч серии с «Далласом» из-за травмы.

Форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло пропустил второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (2:4, 1-1) из-за травмы верхней части тела. 

Как сообщил журналист Майкл Руссо, 38-летний норвежец может пропустить несколько дней из-за того, что защитник «Старс» Тайлер Майерс попал ему локтем в голову по ходу первой игры серии. Нападающий завершил ее с ассистентским хет-триком. 

Таким образом, участие Зукарелло в третьем матче серии находится под вопросом. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
