Зукарелло пропустил 2-й матч серии с «Далласом» из-за травмы. Майерс попал форварду «Миннесоты» локтем в голову в 1-й игре

Матс Зукарелло пропустил 2-й матч серии с «Далласом» из-за травмы.

Форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло пропустил второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (2:4, 1-1) из-за травмы верхней части тела.

Как сообщил журналист Майкл Руссо, 38-летний норвежец может пропустить несколько дней из-за того, что защитник «Старс» Тайлер Майерс попал ему локтем в голову по ходу первой игры серии. Нападающий завершил ее с ассистентским хет-триком.

Таким образом, участие Зукарелло в третьем матче серии находится под вопросом.

