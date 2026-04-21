  Минтюков дебютировал в плей-офф НХЛ. У защитника «Анахайма» 2 хита, 1 потеря и 1 перехват за 19:35 против «Эдмонтона»
Минтюков дебютировал в плей-офф НХЛ. У защитника «Анахайма» 2 хита, 1 потеря и 1 перехват за 19:35 против «Эдмонтона»

Павел Минтюков дебютировал в плей-офф НХЛ.

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков дебютировал в плей-офф НХЛ, сыграв в первом матче серии первого раунда с «Эдмонтоном» (3:4, 0-1). 

22-летний россиянин провел на льду 19 минут 35 секунд () и завершил встречу с нейтральной полезностью. 

У него 2 силовых приема, 1 перехват и 1 потеря. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5627 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Кстати, неплохо смотрелся, толкался. Вроде бы даже МакДэвида один раз обокрал.
