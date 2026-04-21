Минтюков дебютировал в плей-офф НХЛ. У защитника «Анахайма» 2 хита, 1 потеря и 1 перехват за 19:35 против «Эдмонтона»

Защитник «Анахайма » Павел Минтюков дебютировал в плей-офф НХЛ , сыграв в первом матче серии первого раунда с «Эдмонтоном » (3:4, 0-1).

22-летний россиянин провел на льду 19 минут 35 секунд () и завершил встречу с нейтральной полезностью.

У него 2 силовых приема, 1 перехват и 1 потеря.