Галуцен о «Далласе» после 4:2 с «Миннесотой»: «С нашей стороны это была игра плей-офф. Первая в этой серии, у них – вторая. Мы уже больше были похожи на себя»

Тренер «Далласа» о 4:2 с «Миннесотой»: мы уже больше были похожи на себя.

Главный тренер «Далласа» Глен Галуцен высказался о победе над «Миннесотой» (4:2) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1).

«С нашей стороны это была игра плей-офф, во всяком случае. Мне кажется, что для нас – первая в этой серии, для них – вторая. Мы уже больше были похожи на себя. Обе команды хорошо сыграли, матч получился очень напряженным.

Мы пытались улучшить некоторые моменты, и в целом было гораздо больше взаимопонимания. Мы разобрали ошибки, которые были в первом матче. Долго изучали эти моменты и знаем, что к ним привело.

Но сегодня многое зависело от нашего понимания их замыслов и того, как мы их пресекали. Мы были немного быстрее», – сказал Галуцен.

