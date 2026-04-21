  • Галуцен о «Далласе» после 4:2 с «Миннесотой»: «С нашей стороны это была игра плей-офф. Первая в этой серии, у них – вторая. Мы уже больше были похожи на себя»
Галуцен о «Далласе» после 4:2 с «Миннесотой»: «С нашей стороны это была игра плей-офф. Первая в этой серии, у них – вторая. Мы уже больше были похожи на себя»

Главный тренер «Далласа» Глен Галуцен высказался о победе над «Миннесотой» (4:2) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1). 

«С нашей стороны это была игра плей-офф, во всяком случае. Мне кажется, что для нас – первая в этой серии, для них – вторая. Мы уже больше были похожи на себя. Обе команды хорошо сыграли, матч получился очень напряженным. 

Мы пытались улучшить некоторые моменты, и в целом было гораздо больше взаимопонимания. Мы разобрали ошибки, которые были в первом матче. Долго изучали эти моменты и знаем, что к ним привело.

Но сегодня многое зависело от нашего понимания их замыслов и того, как мы их пресекали. Мы были немного быстрее», – сказал Галуцен. 

Галуцен про 1:6 от «Миннесоты»: «У «Далласа» это не выглядело как игра плей-офф. Нужно, чтобы работали все линии, вратарь, спецбригады. У нас этого не было»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
