Никишин сыграл 28:19 во 2-м матче серии с «Оттавой» – личный рекорд в НХЛ. У него 4 броска мимо створа, 1 блок, 1 хит, 2 потери и «минус 1»
Защитник «Каролины» Александр Никишин принял участие во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (3:2 2ОТ, 2-0).
24-летний россиянин провел на льду 28 минут 19 секунд (5-е время в «Харрикейнс», личный рекорд в лиге, 1:17 – в большинстве, 0:20 – в меньшинстве), завершив встречу с полезностью «минус 1».
Сегодня он ни разу не бросил в створ (при 4 промахах), сделал 1 блок, применил 1 силовой прием (против него самого их было 5) и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Никишин очень неплохо смотрится, хоть снова и без очков. Да и Свечников примерно также.
Надо прибавлять ему, тем более последний гол Оттава из-за его ошибки забила, мне кажется он не правильное позицию выбрал и по его флангу аж 2 вылезли на ворота.
