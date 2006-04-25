НХЛ. Кучеров, Макдэвид и Кэйн претендуют на приз лучшего игрока по мнению хоккеистов

назвала финалистов на приз Теда Линдсея.

В их число вошли нападающий Никита Кучеров ( ), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Патрик Кэйн («Чикаго»). Награда вручается лучшему игроку лиги по мнению хоккеистов.

Кучеров стал финалистом приза впервые, Макдэвид оказался в их числе в третий раз подряд, а Кейн – во второй.

В этом сезоне россиянин завоевал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир чемпионата, набрав 128 (41+87) очков. Это стало российским рекордом в НХЛ, превзойдя достижение Александра Могильного, набравшего 127 баллов в сезоне-1992/93.

В активе Кэйна 110 (44+66) очков в 81 матче регулярного чемпионата. Он во второй раз в карьере преодолел рубежи в 40 голов, 60 передач и 100 очков.

В 78 встречах сезона Макдэвид отметился 116 (41+75) баллами. Он забил 41 гол, повторив свой результат прошлого сезона. 75 передач – это его новое личное достижение и второй показатель в НХЛ.