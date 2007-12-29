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    Брагин о победе над Чехией: «Качество игры было намного лучше. Главное, появляется команда, которая не хочет уступать»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная Чехии молодежный чемпионат мира Валерий Брагин Виталий Кравцов Савелий Ольшанский Хоккей

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча против Чехии (2:1) на МЧМ-2019

    «Самое главное - качество игры было намного лучше, конечно, есть и огрехи, надо большинством еще заниматься, но радует, что в меньшинстве забили два гола. Самое главное, что появляется команда, которая не хочет уступать, вот это чувствуется. 

    Тренер вратарей сказал, что и Тарасов, и Кочетков готовы на сто процентов, оба работают. В третьем периоде перешли в более активный режим, стали играть в три пятерки, поэтому, может, Кравцов и стал более заметным в последнем отрезке матча.

    Что с Коваленко? Он же вышел и играл. Ольшанского мы вкатываем постепенно, у него до этого не было игровой практики. Мы смотрим, думаем, еще есть время, чтобы дозаявить нападающего.

    Мелькнула ли мысль, что Кравцова стоит на фланг вернуть? Никаких мыслей сегодня не было», – сказал Брагин. 

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