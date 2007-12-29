Брагин о победе над Чехией: «Качество игры было намного лучше. Главное, появляется команда, которая не хочет уступать»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча против Чехии (2:1) на МЧМ-2019.

«Самое главное - качество игры было намного лучше, конечно, есть и огрехи, надо большинством еще заниматься, но радует, что в меньшинстве забили два гола. Самое главное, что появляется команда, которая не хочет уступать, вот это чувствуется.

Тренер вратарей сказал, что и Тарасов, и Кочетков готовы на сто процентов, оба работают. В третьем периоде перешли в более активный режим, стали играть в три пятерки, поэтому, может, Кравцов и стал более заметным в последнем отрезке матча.

Что с Коваленко? Он же вышел и играл. Ольшанского мы вкатываем постепенно, у него до этого не было игровой практики. Мы смотрим, думаем, еще есть время, чтобы дозаявить нападающего.

Мелькнула ли мысль, что Кравцова стоит на фланг вернуть? Никаких мыслей сегодня не было», – сказал Брагин.

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