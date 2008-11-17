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    НХЛ. Овечкин забросил 681-ю шайбу с учетом плей-офф и делит 17-е место с Сиссарелли

    Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки видео НХЛ рекорды Дино Сиссарелли Дэйв Андрейчук Хоккей

    Гол в матче с «Колорадо» (3:2 ОТ) стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 681-м в НХЛ, если учитывать матчи регулярного чемпионата и плей-офф.

    Совместный зачет не является в НХЛ общепринятым, но новый статистический проект лиги, посвященный разнообразным рекордам, ведет в том числе и такую статистику.

    Таким образом, в данном снайперском зачете он сравнялся с Дино Сиссарелли и разделил с ним 17-е место в истории.

    У идущего на 16-м месте Дэйва Андрейчука 683 заброшенные шайбы, на 15-м месте располагается Яри Курри (707).

    Рекордсменом является Уэйн Гретцки – 1016 голов.

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