  • Ги Буше о «Локомотиве»: «Авангард» встретится с гигантом КХЛ, который правильно строился несколько лет. У них есть габариты и мастерство – пожалуй, лучшие в лиге по сочетанию этих факторов»
30

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше поделился ожиданиями в преддверии серии полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива».

Первая игра серии пройдет 24 апреля в Ярославле.

«У «Локомотива» нет слабостей, но о том, что мы собираемся им противопоставить, я на весь мир рассказывать не буду.

Они чемпионы, у них есть габариты, мастерство, они, пожалуй, лучшие в лиге по сочетанию этих двух факторов.

Кроме того, это очень опытная команда, где есть и талантливая молодежь, и ветераны с инстинктом охотника. Плюс во главе у них стоит очень опытный тренер.

«Локомотив» – очень сильный коллектив. Это серьезный вызов для нас, но мы вызовы любим. В целом мы проводим хороший сезон, так что мы готовы.

Мы встречаемся с гигантом КХЛ, с командой, которая правильно строилась несколько лет, и если ты хочешь побеждать такого соперника, то должен быть хорош абсолютно во всем», – сказал Ги Буше.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Думаю в этот раз Ава пройдет,уж в третий раз подряд мы навряд ли их пройдем. Это не времена базовых СКА/ЦСКА,когда мы им могли просто бесконечно в 1/2 конфы сливать
Ответ Владислав Егоров
Комментарий скрыт
Ответ Angryslon
Комментарий скрыт
Да все разные,сам читал,что у некоторых наших тоже Ава фаворит,у всех свое мнение
Я болею за Локо! Будет интересная серия двух достойных команд.В воскресенье едем на арену поддержать команду.Пожелаю хорошей игры
Реально предсказать победителя практически невозможно. Но у Авангарда будет запредельная мотивация. Все игры в сезоне Авангард был сверхмотивирован. Даже на кубке Блинова был очень огненный матч. В остальном Локо видится чуть лучше. И у них нет травм
Ответ Ыжык
Давай я предскажу тогда, раз ты стесняешься, 4—2Авангард))
Ответ Ыжык
в том то и дело, что у Локо пока особо мотивации и не было, дали вам в товарняках выиграть, чтобы вы не сильно обижались очередному вылету в плей-офф))
Чемпионский опыт поможет, вперёд Локо
