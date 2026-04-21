Ги Буше о «Локомотиве»: «Авангард» встретится с гигантом КХЛ, который правильно строился несколько лет. У них есть габариты и мастерство – пожалуй, лучшие в лиге по сочетанию этих факторов»

Ги Буше: «Локомотив» – гигант КХЛ.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше поделился ожиданиями в преддверии серии полуфинала Кубка Гагарина против «Локомотива ».

Первая игра серии пройдет 24 апреля в Ярославле.

«У «Локомотива» нет слабостей, но о том, что мы собираемся им противопоставить, я на весь мир рассказывать не буду.

Они чемпионы, у них есть габариты, мастерство, они, пожалуй, лучшие в лиге по сочетанию этих двух факторов.

Кроме того, это очень опытная команда, где есть и талантливая молодежь, и ветераны с инстинктом охотника. Плюс во главе у них стоит очень опытный тренер.

«Локомотив» – очень сильный коллектив. Это серьезный вызов для нас, но мы вызовы любим. В целом мы проводим хороший сезон, так что мы готовы.

Мы встречаемся с гигантом КХЛ , с командой, которая правильно строилась несколько лет, и если ты хочешь побеждать такого соперника, то должен быть хорош абсолютно во всем», – сказал Ги Буше .