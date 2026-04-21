Козлов хотел бы, чтобы Кузнецов остался в «Салавате»: «Он усилил команду. Даже если не забивал, то придавал уверенности. Все зависит от мнения Евгения – что он хочет»

Виктор Козлов: хотел бы, что Кузнецов остался в «Салавате Юлаеве».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов высказался по поводу нападающего Евгения Кузнецова, у которого истекает контракт с клубом.

Форвард набрал 18 (6+12) очков в 19 играх Фонбет чемпионата КХЛ за уфимский клуб. В плей-офф в его активе 2 (1+1) балла в 7 матчах.

«Евгений Кузнецов пришел после Нового года. Конечно, он усилил команду. Даже если не забивал, то придавал уверенности.

Егор Сучков первый гол забил, когда Евгений ему отдал на пятак из-под двух клюшек. Думаю, ему это придало уверенности.

Я бы хотел [чтобы Кузнецов остался], но все будет зависеть от мнения Евгения Кузнецова – что он хочет. Решение будет принимать он, куда двигаться дальше в хоккее», – заявил Виктор Козлов .