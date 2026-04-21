  • «Сибирь» подписала контракт с Косолаповым на два года. Форвард набрал 40 очков в 42 матчах за клуб в сезоне
2

«Сибирь» и Антон Косолапов продлили контракт.

«Сибирь» подписала новый контракт с 24-летним нападающим Антоном Косолаповым.

Соглашение рассчитано на два года.

Косолапов перешел в «Сибирь» из «Торпедо» в ноябре 2025 года, став частью обмена Владимира Ткачева.

С того момента форвард набрал 38 (17+21) очков при полезности «плюс 7» в 37 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за новосибирский клуб.

В плей-офф в его активе 2 (1+1) балла при полезности «минус 2» в 5 играх.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сибири»
2 комментария
Это очень хорошие новости.
Рекомендуем
Главные новости
Артюхин стал генменеджером «Шанхая». Ковальчук заявил: «Работа скаутом «Вегаса» помогла Евгению перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства»
14 минут назад
Гендиректор «Салавата» о КХЛ: «Некоторые потеряли приличие, неконкурентная среда. У всех есть какие-то кураторы, их подчиненные считают, что все крепостные. Приходится вести нечестную игру»
15 минут назад
Ковальчук назначен президентом «Шанхая»: «Будут серьезные изменения с точки зрения спортивного подхода»
29 минут назад
«Салават» продлит 40-летнего Панина на сезон, заявил Баширов: «Не будь его, мы бы не попали в плей-офф. У нас был боеспособный коллектив благодаря ему»
43 минуты назад
«Салават» не может получить финансирование на 2026 год в размере 1,5 млрд рублей от «Роснефти» («СЭ»)
сегодня, 09:14
Журналист Хайруллин: «В руководстве СКА уверены в своей исключительности. По слухам, фраза «Мы – хоккейная «Барселона» звучит довольно часто»
сегодня, 08:42
Дзюдоист Адамян о том, хорош ли Ротенберг как тренер: «Профессионал, который знает, что делает. Создает хорошие условия для команды, от игроков требуется только побеждать»
сегодня, 08:28
Для чего «Амур» использует нейрофитнес? Разбираем подготовку хоккеистов
сегодня, 06:00Спецпроект
Капризов во 2-м матче против «Далласа»: ассист, 2 броска и «+2» за 24:43. У него 4 очка и «+5» в серии
сегодня, 05:55
Тренин получил травму во 2-м матче серии с «Далласом» после хита Блэкуэлла. Яков успел применить 3 силовых за 3:02
сегодня, 05:45Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Ак Барс» не делал предложение Лиможу. Клуб займется формированием состава после сезона («Бизнес Online»)
сегодня, 09:28
В детской хоккейной школе в Екатеринбурге прошли обыски. Экс-директора подозревают в мошенничестве, получении и даче взятки, превышении полномочий (E1.RU)
сегодня, 08:56
Войнов ближе всех к возвращению в состав «Авангарда» после травмы. Волков и Чистяков могут сыграть с «Локомотивом»
сегодня, 08:14
Киселевич о серии ЦСКА и «Авангарда»: «Энциклопедия хоккея. Чтобы побеждать по системе Никитина, армейцам не хватает образования и кадрового потенциала»
сегодня, 07:55
Галуцен о «Далласе» после 4:2 с «Миннесотой»: «С нашей стороны это была игра плей-офф. Первая в этой серии, у них – вторая. Мы уже больше были похожи на себя»
сегодня, 07:45
Токкет о 2-0 в серии против «Питтсбурга»: «Они не сдались. «Филадельфия» не поедет домой с высокомерным видом. Мы довольны, но нужно кое-что скорректировать»
сегодня, 07:22
28-летний Терри набрал 3 (2+1) очка в дебютном матче в плей-офф НХЛ и повторил рекорд «Анахайма». Кария установил его в 1997 году
сегодня, 07:10
Зукарелло пропустил 2-й матч серии с «Далласом» из-за травмы. Майерс попал форварду «Миннесоты» локтем в голову в 1-й игре
сегодня, 06:55
Юров без очков в серии с «Далласом»: 1 бросок, 3 хита, «минус 1» и 67% на точке за 10:42 во 2-й игре
сегодня, 06:45
Минтюков дебютировал в плей-офф НХЛ. У защитника «Анахайма» 2 хита, 1 потеря и 1 перехват за 19:35 против «Эдмонтона»
сегодня, 06:30
Рекомендуем