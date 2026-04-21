«Сибирь» подписала контракт с Косолаповым на два года. Форвард набрал 40 очков в 42 матчах за клуб в сезоне
«Сибирь» и Антон Косолапов продлили контракт.
«Сибирь» подписала новый контракт с 24-летним нападающим Антоном Косолаповым.
Соглашение рассчитано на два года.
Косолапов перешел в «Сибирь» из «Торпедо» в ноябре 2025 года, став частью обмена Владимира Ткачева.
С того момента форвард набрал 38 (17+21) очков при полезности «плюс 7» в 37 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за новосибирский клуб.
В плей-офф в его активе 2 (1+1) балла при полезности «минус 2» в 5 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сибири»
2 комментария
Это очень хорошие новости.
