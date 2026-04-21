«Сибирь» подписала контракт с Косолаповым на два года. Форвард набрал 40 очков в 42 матчах за клуб в сезоне

«Сибирь » подписала новый контракт с 24-летним нападающим Антоном Косолаповым .

Соглашение рассчитано на два года.

Косолапов перешел в «Сибирь» из «Торпедо» в ноябре 2025 года, став частью обмена Владимира Ткачева.

С того момента форвард набрал 38 (17+21) очков при полезности «плюс 7» в 37 матчах Фонбет чемпионата КХЛ за новосибирский клуб.

В плей-офф в его активе 2 (1+1) балла при полезности «минус 2» в 5 играх.